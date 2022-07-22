مواجهة أولى بين بنزيما وليفاندوفسكي.. تعرف على موعد الكلاسيكو

المصدر: وكالات

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يلتقي قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وجهاً لوجه في مباراة كلاسيكو ودية استعدادية للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة لاس فيغاس الأحد المقبل (بالتوقيت المحلي للإمارات)، والتي يمكن أن تعطي لمحة عن مستقبل التنافس الشديد بين العملاقين في الموسم الجديد.

ويرتبط اسم لاس فيغاس عاصمة الميسر بامتياز في صحراء نيفادا عادة باستضافة أشهر مباريات الوزن الثقيل في رياضة الملاكمة، أكثر من المواجهات بين نخبة الأندية الأوروبية الكروية.

ولكن لأمسية واحدة على الأقل، وعلى مرمى حجر من الأضواء المتلألئة في فيغاس ستريب، ستحظى اللعبة بمواجهة من العيار الثقيل حيث يلتقي ريال مدريد وبرشلونة في ملعب أليجاينت الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج، وهو الملعب الخاص لنادي لاس فيغاس رايدرز في كرة القدم الأمريكية، وستعطي هذه المباراة فكرة عما سيكون عليه الفصل الجديد من المنافسة بين قطبي الكرة الإسبانية.

مع رحيل النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عن ريال مدريد وبرشلونة، سيكون عدد كبير من اللاعبين الوافدين الجدد إلى صفوف الفريقين تحت الأضواء، عندما ينزل الفريقان إلى أرض الملعب، في مباراة تنطلق السابعة صباحًا بتوقيت الإمارات، وقد تكون هذه الودية، أول مواجهة في كلاسيكو بين نجم ريال مدريد الفرنسي المخضرم كريم بنزيما وهداف برشلونة الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنضم حديثاً من بايرن ميونخ الألماني.

وانضم بنزيما إلى تدريبات ريال مدريد في لوس أنجليس هذا الأسبوع، بعد أن منحه النادي إجازة طويلة.

وساهم أداء بنزيما المذهل الموسم الماضي والأهداف الحاسمة التي سجلها إلى حد كبير في مساعدة ريال مدريد على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر في تاريخه، معززاً رقمه القياسي في البطولة القارية.

وعلى الرغم من أن تقارير سابقة أشارت إلى أن بنزيما لن يلعب أي دور في الكلاسيكو، فقد اختاره مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أساسياً في خط المقدمة خلال مباراة تدريبية في حرم جامعة كاليفورنيا الخميس، إلى جانب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والنجم البرازيلي فينيسيوس.

ومن المرجح أيضاً أن يمنح أنشيلوتي الفرصة أمام المدافع الألماني أنتونيو روديغر القادم من تشيلسي الإنجليزي، ولاعب وسط موناكو السابق أوريليان تشواميني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أدلى بها خلال الأسبوع الحالي: "التعاقدات تمنح جودة عالية للفريق، إنهم (اللاعبون الجدد) أفضل ما يمكن أن نجده في السوق، روديغر قلب دفاع ممتاز، وتشواميني رائع ولديه الكثير من الإمكانيات".

وألمح أنشيلوتي إلى أنه قد يستغل جولة ريال مدريد التي يخوض خلالها ثلاث مباريات في الولايات المتحدة كفرصة لتجربة خط الهجوم، مشيراً إلى الاضطراب غير المعتاد في منتصف الموسم الذي سيحدث هذا العام بسبب أول بطولة كأس عالم تقام في خضم إقامة البطولات الأوروبية.

وقال أنشيلوتي: "بنزيما هو الخيار الأول لكن علينا أن نفهم أنه سيكون موسماً غريباً، مع إقامة كأس العالم وعلينا النظر في خيارات مختلفة"، مؤكداً إن أحد هذه الخيارات قد يكون إشراك النجم البلجيكي إدين هازار في الهجوم.

وإذا كانت المباريات الاستعدادية تأخذ طابعاً هادئًا عموماً ولا تٌعلق على نتيجتها أهمية كبيرة، يؤكد أنشيلوتي على أن العداوة المتبادلة بين ريال وبرشلونة تضمن أن تكون المواجهة بينهما مثيرة، وقال في هذا الصدد: "ستكون مباراة تنافسية للغاية، لن تكون استعراضية أبداً ضد برشلونة، ستكون مباراة رائعة".

في المقابل، ستكون الفرصة سانحة أمام مدرب برشلونة وأسطورته السابقة تشافي هرنانديز، للتعرف عن كثب عن لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم في الآونة الاخيرة وعلى رأسهم ليفاندوفسكي، والجناح البرازيلي رافينيا من ليدز الإنجليزي، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط العاجي فرانك كيسيي من ميلان، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من تشيلسي.

وكشف برشلونة عن تعاقده رسمياً مع ليفاندوفسكي الأربعاء، لكنه لم يخض المباراة التي فاز فيها فريقه على انتر ميامي الأميريكي 0/6 في اليوم ذاته.

ويتطلع النجم البولندي إلى العمل مع زملائه الجدد، ويمكن أن يشركه تشافي في مواجهة الكلاسيكو، وقال في هذا الصدد: "أنا دائمًا متعطش للنجاح ولدي عقلية الفوز".

وأضاف: "هذا تحد جديد بالنسبة لي، وقد رأيت بالفعل أن هذا فريق يتمتع بإمكانيات هائلة، هناك الكثير من الجودة، وأريد أن أبذل قصارى جهدي للنادي، أنا جاهز".

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