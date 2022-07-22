مهاجم ليفربول الجديد الأوروغوياني نونييس يُسكت منتقديه بـ "القوة الرابعة"

المصدر: أ ف ب

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ضرب مهاجم ليفربول الانجليزي الجديد، الأوروغوياني الدولي داروين نونييس بقوة عندما قاد فريقه الى فوز ساحق على لايبزيغ الالماني 5-صفر مسجلا رباعية خلال شوط واحد في مباراة ودية الخميس.

وانضم نونييس الى صفوف ليفربول قادما من بنفيكا البرتغالي الشهر الماضي، مقابل صفقة يمكن أن تصل الى 100 مليون يورو، وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون (85 مليون يورو عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وكان نونييس، الذي سجل 34 هدفا في صفوف بنفيكا، عرضة لبعض الانتقادات من قبل أنصار ليفربول بعد فشله في التسجيل في أول مباراتين له خلال جولة ليفربول الاستعدادية في آسيا ضد مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، لكنه رد عليهم بأفضل طريقة ممكنة.

تقدم ليفربول بواسطة نجمه المصري محمد صلاح في الشوط الأول بعد مرور ثماني دقائق.

ثم شارك نونييس مطلع الشوط الثاني، وعندما احتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول، تنازل عنها صلاح لزميله الوافد الجديد ليسجل باكورة أهدافه (48). ثم أضاف الأوروغوياني ثلاثة أهداف أخرى في الدقائق 51 و68 و90.

ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري الانجليزي الممتاز في السادس من أغسطس بمواجهة مضيفه فولهام العائد الى مصاف أندية النخبة.

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