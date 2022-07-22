متفوقاً على صلاح.. ساديو ماني أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2022

المصدر: دبي- عماد الدين إبراهيم

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تفوق ساديو ماني (السنغال- بايرن ميونيخ حالياً وليفربول سابقاً) على زميله السابق في نادي ليفربول النجم الدولي المصري محمد صلاح، وفاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2022 للمرة الثانية على التوالي، والتي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم في حفل توزيع جوائز الأفضل للعام 2022.

وشهد الحفل توزيع الجوائز على أفضل لاعب ولاعبة وأيضا أفضل منتخب وطنى ونادى العام في أفريقيا بالإضافة إلى أفضل هدف بجانب بعض الجوائز الأخرى.

تم اختيار الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا وفقا لتصويت القادة والمدربين في الاتحادات الأعضاء، والصحفيين، ومجموعة الدراسة الفنية للكاف، إلى جانب أساطير الكرة الأفريقية.

مسيرة حافلة

وتعتبر جائزة الأفضل تتويجاً لمسيرة حافلة لماني، الذي لعب 269 مباراة مع ليفربول منذ موسم 2016-2017 حتى 2022، حيث انضم للريدز قادماً من صفوف ساوثهامبتون.

6 ألقاب

وسجل مانى بقميص ليفربول 120 هدفاً وصنع 38 هدفاً، وتوج بستة ألقاب متنوعة هي «الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الدرع الخيرية، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين».

90 هدفاً

وأحرز ماني 24 هدفاً مع الريدز في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة على 90 هدفاً في الدوري الإنجليزي، وهدفين بكأس السوبر الأوروبي، و4 أهداف بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

هداف السنغال

على المستوى الدولي، سجل ماني 33 هدفاً في 91 مباراة مع منتخب بلاده السنغال، منذ أول مشاركه له في 2012، وهو الهداف التاريخي للمنتخب، والثالث من حيث عدد المباريات. مثّل السنغال في أولمبياد 2012، بالإضافة إلى نسختي 2015 و2017 من كأس الأمم الأفريقية.

بطل افريقيا

كما نجح ماني في تحقيق الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022، عقب الهزيمة في نهائي نسخة 2019، وكان ماني قد أحرز هدف فوز منتخب السنغال على منتخب مصر في نهائي البطولة الذي انتهى بفوز فريق ماني على الفراعنة بالضربات الترجيحية 4-2،فضلاً عن قيادة السنغال إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

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