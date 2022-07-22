توج بها ماني اليوم.. ماهي الدول الأكثر حصداً للقب أفضل لاعب في أفريقيا

المصدر: دبي- عماد الدين إبراهيم

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نجحت السنغال في الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخها بفوز نجم بايرن ميونيخ ساديو ماني بها اليوم، لتظل الكاميرون في مقدمة قائمة البلدان الأكثر حصداً للقب أفضل لاعب في أفريقيا عبر تاريخها.

وجاءت قائمة البلدان الأكثر حصداً للقب أفضل لاعب في أفريقيا كالتالي..

الكاميرون: 11 مرة

غانا: 6 مرات

كوت ديفوار: 6 مرات

نيجيريا: 6 مرات

المغرب: 4 مرات

السنغال: 4 مرات

الجزائر: 3 مرات

مصر: 3 مرات

ليبيريا: 3 مرات

مالي: مرتان

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