نيران البافاري تواصل ضرب ليفاندوفسكي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني، هجومهم على لاعب الفريق السابق روبرت ليفاندوفسكي، بعد انتقاله مؤخراً إلى صفوف برشلونة، لاسيما أن رحيله عن صفوف البافاري جاء على عكس رغبتهم.

ورمى حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ، سهام النقد لليفاندوفسكي، حيث قال في تصريحات لصحيفة "Zeit" الألمانية: "تفهمنا لموقف ليفاندوفسكي صفر%".

وتابع: "لو كنت مكان اللاعب، لكنت أوفيت بعقدي مع البايرن".

وأضاف: "ليفاندوفسكي لم يلتزم بعقده مع النادي الذي قدم له الكثير، كان يجب أن يبقى حتى صيف 2023، لكن في النهاية رحل عن النادي وفضل الانتقال إلى برشلونة".

ويتواجد ليفاندوفسكي حالياً في معسكر برشلونة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد إتمام انتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني مقابل 45 مليون يورو حصل عليها البايرن، بخلاف 5 ملايين أخرى متغيرات، حسبما أعلن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في تصريحات سابقة.

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