لاعب مانشستر سيتي يرد على عرض برشلونة وباريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي، بطريقة غير مباشرة، على اهتمام ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير عالمية أكدت أن هناك أكثر من نادٍ يرغب في ضم برناردو سيلفا، على رأسها برشلونة وباريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن الأخير عرض على السيتي إبرام صفقة تبادلية، يحصل بموجبها النادي الإنجليزي على خدمات البرازيلي نيمار، مقابل انتقال برناردو للعملاق الفرنسي.

وقدم اللاعب البرتغالي وعداً خاصاً لجماهير مانشستر سيتي، في تصريحاته عقب المباراة الودية التي خاضها رفقة فريقه أمام كلوب أمريكا، التي انتهت بفوز السيتيسينز بهدفين مقابل هدف.

وقال برناردو في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "استعد للموسم الجديد بأفضل طريقة، طالما سأستمر مع السيتي سأبذل قصارى جهدي"، في إشارة إلى بقائه في صفوف السيتيسينز، وعدم رحيله إلى أي فريق جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار برناردو إلى أن العلاقة التي تجمع بين السيتي وجماهيره رائعة، معرباً عن سعادته بتواجده بين صفوف السماوي.

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