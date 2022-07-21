بعد رحيله عن ريال مدريد.. مارسيلو يقترب من حسم وجهته المقبلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إيطالية، عن اهتمام نادي لاتسيو بضم البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد السابق، بعد رحيله مؤخراً عن صفوف الميرنغي، عقب رحلة طويلة ناجحة مع الملكي.

ووفقاً لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن لاتسيو دخل بالفعل في مفاوضات مع مارسيلو، لضمه بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيله عن ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن مارسيلو وضع شروطه أمام لاتسيو من أجل إتمام التعاقد، التي تمثلت في التوقيع لمدة 3 مواسم، ويحصل على راتب قدره 2.5 مليون يورو سنوياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقطة الرئيسية التي تشغل تفكير مسؤولي لاتسيو، هي الحالة البدنية لمارسيلو صاحب الـ 34 عامًا، لاسيما أنه شارك مع ريال مديد خلال الموسم الماضي في 12 مباراة فقط.

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