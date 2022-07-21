ساديو ماني يصل إلى المغرب (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وصل الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني إلى المغرب، استعدادا لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل، من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويعد ساديو ماني مُرشحاً بقوة للحصول على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022، وينافسه على اللقب مواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي، والدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ويغيب محمد صلاح عن حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي، بسبب تواجده مع ليفربول في ألمانيا لخوض مواجهة ودية أمام لايبزيغ الألماني.

وجاء حضور ماني إلى المغرب، بعدما غادر معسكر فريقه بايرن ميونخ في الولايات المتحد الأمريكية، لحضور حفل "كاف"، بالتنسيق مع مسؤولي النادي الألماني، في ظل اقترابه بشدة من حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

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