ميسي يفاجئ مدرب باريس سان جيرمان في اليابان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فاجئ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، مدرب فريقه الجديد كريستوف غالتيير، خلال معسكر اليابان، بسبب الحالة البدنية التي ظهر عليها.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن غالتيير وجهازه المعاون أبدوا سعادتهم الكبيرة بحالة ميسي البدنية، التي ظهر عليها خلال التدريبات الأخيرة بمعسكر باريس المُقام في اليابان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب باريس سان جيرمان، وجد ميسي مندمج بشكل رائع في التدريبات ويعمل باحترافية مميزة، رغم أنه لم يصل إلى قمة مستواه بعد خلال المعسكر.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ميسي يسعى للظهور بشكل مُختلف عن الموسم الماضي، الذي شهد فشل العملاق الفرنسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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