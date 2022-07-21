خليفة نيمار.. كبار أوروبا يتصارعون عليه ومطالب بظهوره في كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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أحرز المراهق البرازيلي إندريك (16 عامًا)، 170 هدفاً في 172 مباراة، وتطارده أكبر الأندية في أوروبا، وحصل على الدعم بالفعل للعب ضمن منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقبلة.

ومن المتوقع أن يقوم المراهق البرازيلي، الذي يوصف بأنه نيمار الصغير، بتوقيع أول عقد احترافي له في عالم كرة القدم، مع نادي بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس.

ورغم أن المهاجم الشاب، الذي قال إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو قدوته الأولى، لم يلعب دقيقة واحدة في أندية الدرجة الأولى للكبار، إلا أن هناك البعض في البرازيل يطالبون به ضمن تشكيلة المدرب البرازيلي تيتي للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونظراً لأن إندريك لاعب غير عادي، فإن كل أندية أوروبا الكبيرة تريد الحصول على توقيعه، مثل ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وغيرها من الأندية الأوروبية، ولأن أندريك معجب برونالدو، فإن مانشستر يونايتد يرغب في أن يمنحهم هذا الأمر الأفضلية للحصول على توقيع أفضل لاعب مراهق في العالم.

وكان إندريك ظهر بالفعل على غلاف صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة 3 مرات، في حين وصفه اللاعب السابق والمعلق الكروي الإنجليزي غاري لينيكر بأنه موهبة خاصة.

وفي مقابلة معه، أوضح إندريك أنه يتعامل مع الضغوط والضجيج الإعلامي الكبير حوله بمحاولته تذكير نفسه بأنه مازال صغيراً جداً.

وقال إندريك: "أحاول أن أتذكر أنني مازلت فتى صغيراً وأن هذه مجرد لعبة، لا أريد أن آخذ الأمر على محمل الجد، أريد أن أكون جادا بشأن مسيرتي، ولكن أثناء المباراة أريد الاستمتاع بأكبر قدر ممكن من المرح".

ورغم النجاح الكبير في بطولات الصغار، واختياره لاعب البطولة في كوبينا (مسابقة الشباب الأكثر شهرة في البرازيل) هذا العام، فإن إندريك يصر على القول بأنه مميز ولكنه ليس بطلاً.

وأشار النجم الصغير، الذي نشأ فقيراً في أحد أحياء العاصمة البرازيلية برازيليا، إلى أن بطولة كوبا أميركا كانت اللحظة التي أدرك فيها أنه يفعل أشياءً أكثر تطوراً مما كان متوقعاً، وحتى أكبر من سنه.

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