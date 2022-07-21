ريال مدريد يحسم قراره بشأن عودة رونالدو

المصدر: وكالات

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بعدما قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد، ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحث عن فريقه المقبل، الذي يجب أن يكون منافساً على دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وحتى الآن يغيب الدون عن تحضيرات الشياطين الحُمر للموسم المقبل، كما أن إدارة النادي اقتنعت بأن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما مصمّم على المغادرة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رونالدو يريد الفوز بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، وتحطيم الأرقام القياسية للتفوق على منافسه المباشر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتحدثت أنباء عن اجتماع عقد بين رونالدو ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لبحث إمكانية عودته إلى النادي الملكي، ولكن نفت الصحيفة الإسبانية هذه التقارير وقالت إن الاجتماع لم يعقد نهائياً.

وأضافت: "خارطة طريق ريال مدريد لن تتغير على الإطلاق، رونالدو ليس في حسابات مسؤولي النادي".

وتابعت: "رونالدو يبحث عن وجهته المستقبلية، لكنها لن تكون في مدريد ولن تكون في ميونخ"، في إشارة إلى بايرن ميونخ الألماني.

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