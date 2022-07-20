نجم ميلان: الشرطة الإيطالية عرّضت حياتي للخطر

المصدر: وكالات

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ندّد لاعب وسط ميلان الدولي الفرنسي تيموي باكايوكو، بإلقاء الشرطة الإيطالية القبض عليه وهو برفقة أقاربه، في حين تم تصوير جزء مما حدث وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار انتقادات لاذعة.

وظهر في الشريط المصور باكايوكو (27 عاماً) متكئاً بهدوء على سيارة الشرطة، فيما كان أحد رجال الشرطة يفتش لاعب الوسط الفرنسي، ووجهت شرطية مسدسها نحو السيارة التي يبدو أن باكايوكو كان قد خرج منها.

واقترب شرطي ثالث من زميله بعد بضع ثوانٍ، معيداً مسدسه إلى الحزام وتبادل بضع كلمات معه، بعدما تعرف على هوية باكايوكو ليتوقف على الفور عن تفتيشه.

وأكدت شرطة ميلانو في بيان نقلته الصحف الإيطالية أن باكايوكو والراكب الآخر للسيارة خضعا للتفتيش لأنهما يشبهان الوصف الذي أدلى به اثنان من المشتبه بهم في قضية أخرى، واصفة الاتهامات بالتنميط العنصري بـ "تعليقات غير لائقة".

وكتب باكايوكو عبر حسابه على انستغرام: "لقد أبلغت سلطات ميلانو أنه كان خطأ من قبل الشرطة التي أدركت ذلك، الخطأ بشري، ليس لديّ مشكلة في ذلك، ولكن الطريقة والمنهجية التي تم استخدامها هما مشكلة بالنسبة لي".

وأردف: "في الفيديو لا ترى كل شيء، وأعتقد أن هذا هو أهدأ جزء مما حدث، عليك أن تعرف أنني وجدت نفسي مع مسدس على بعد متر واحد، من ناحية النافذة الجانبية للركاب، من الواضح أنهم يعرضون حياتنا للخطر".

وأختم باكايوكو، قائلاً: "لماذا لم يجروا ببساطة تحقيقاً عن الاسم، من خلال طلب أوراق السيارة أو ببساطة عن طريق التواصل".

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