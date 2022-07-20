تركي آل الشيخ ينصح كريستيانو رونالدو بوجهته المقبلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبدى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حزنه بسبب الغموض الذي يسيطر على مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا حزين أن تكون نهاية واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل، الأندية تتسابق على رفضه".

وتابع: "يجب على كريستيانو حفظ ماء الوجه وإنهاء تعاقد كبير قريباً".

وأضاف: "بداية الأخطاء كانت بانتقاله من ريال مدريد من الأساس، هذا رأيي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكرة".

وأتم: "أعتقد أن برشلونة أو روما بحاجة له، أو يرجع لفريق كبير في البرتغال".

ويمر رونالدو بفترة غير متزنة في مشواره الكروي، حيث طلب من إدارة مانشستر يونايتد الرحيل، لرغبته في المشاركة مع فريق يلعب ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولكن النادي الإنجليزي يصر على استمراره، لاسيما أن عقده ينتهي مع الشياطين الحُمر بنهاية الموسم المقبل.

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