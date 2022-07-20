القائمة النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية لجوائز الأفضل لعام 2022.

وسيقام حفل الأفضل غداً الخميس بمدينة الرباط المغربية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان الاتحاد الإفريقي، أعلن عن قائمة أولية لقائمة المرشحين لحصد لقب الأفضل الأسبوع الماضي، ثم أعلن قائمة مصغرة بعدها، قبل أن يُعلن اليوم الأربعاء عن القوائم النهائية المكونة من ثلاثة مرشحين فقط لكل جائزة، وجاءت كالتالي:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022

- إدوارد ميندي (السنغال)

- محمد صلاح (مصر)

- ساديو ماني (السنغال)

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2022

- أشرف داري (المغرب - الوداد)

- أليو ديانغ (مالي - الأهلي)

- محمد الشناوي (مصر - الأهلي)

المرشحون لجائزة أفضل لاعب إفريقي شاب لعام 2022

- حنبعل المجبري (تونس - مانشستر يونايتد)

- كريم كوناتي (كوت ديفوار - سالزبورج)

- باب ماتار سار (السنغال - توتنهام هوتسبير)

المرشحون لجائزة أفضل مدرب لعام 2022

- أليو سيسييه (منتخب السنغال)

- كارلوس كيروش (منتخب مصر)

- وليد الركراكي (الوداد)

المرشحون لجائزة أفضل نادٍ 2022

- الأهلي (مصر)

- نهضة بركان (المغرب)

- الوداد (المغرب)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز