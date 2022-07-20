رسمياً.. روما يعلن تعاقده مع باولو ديبالا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي روما توقيعه مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس السابق، في صفقة انتقال حر.

وأشار النادي الإيطالي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن ديبالا وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم، ليستمر بموجبه داخل قلعة الذئاب حتى عام 2025.

ومن جانبه، كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت"، إن ديبالا سيحصل مع روما على راتب قدره 6 ملايين يورو سنوياً، بالإضافة إلى بعض المتغيرات.

وكان ديبالا انتهى عقده مع نادي يوفنتوس وأصبح لاعباً حراً، وشارك الأرجنتيني مع اليوفي في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفاً، وصنع 48 هدفاً آخر.

وتعتبر صفقة ديبالا هي الرابعة لروما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تعاقد النادي الإيطالي مع ميلي سفيلار، ونيمانيا ماتيتش، وزكي شيليك.

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