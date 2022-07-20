صلاح ينافس ماني وميندي على جائزة الأفضل في إفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

ويقام حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022 في المغرب غداً الخميس 21 يوليو، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وشهدت القائمة النهائية، تواجد الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، مع الثنائي السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثاً إلى بايرن ميونخ، وإدوارد ميندي حارس تشيلسي.

والتقى محمد صلاح وساديو ماني وجهاً لوجه ثلاث مرات خلال العام الجاري، أولها كان في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتفوق رفاق ماني بركلات الترجيح وحققوا اللقب الأول في تاريخ أسود التيرانجا.

وكانت المرة الثانية والثالثة التي التقى فيها صلاح وماني، خلال مباراتي ذهاب وإياب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز الفراعنة بهدف دون رد، قبل أن يتفوق منتخب السنغال في مباراة العودة، بعدما أحرز هدفاً عادل به نتيجة الإياب، ثم تفوق للمرة الثانية بركلات الترجيح وخطف بطاقة المونديال.

وكان الاتحاد الإفريقي، أعلن في وقت سابق قائمة تضم عشرة لاعبين، قبل أن يتم تقليص العدد إلى ثلاثة لاعبين فقط، وكانت تضم كل من:

محمد صلاح - ليفربول

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

إدوارد ميندي - تشيلسي

خاليدو كوليبالي - تشيلسي

سيباستيان هالير - بوروسيا دورتموند

كارل توكو ايكامبي - أولمبيك ليون

فينسنت أبوبكر - النصر السعودي

نابي كيتا - ليفربول

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