الشرطة الإيطالية تقبض على "باكايوكو" بالخطأ!.. فيديو

المصدر: البيان

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نشر ت قناة "RCM Sport" الفرنسية عبر حسابها على تويتر فيديو يظهر الشرطة الإيطالية وهي تقوم بالقبض على الفرنسي تيمويه باكايوكو؛ لاعب ميلان المعار من تشيلسي في أحد الشوارع.

ويظهر الفيديو قيام ثلاثة ضباط بإخراج اللاعب من سيارته في عرض الطريق وتقييده وتفتيش سيارته، وبدت علامات الدهشة على وجهه.

ويظهر في الفيديو بعد ذلك ظابطان وهما يتحدثان، ثم قاما بالإفراج عن اللاعب.

وبحسب الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري، قالت الشرطة إن القبض على اللاعب حدث بسبب وجود حالة بحث وترقب لمشتبه به في إطلاق نار بموقع قريب من القبض على لاعب ميلان، ومواصفاته من حيث لون البشرة والملابس تتطابق مع باكايوكو.

ولم يصدر أي بيان رسمي من اللاعب أو ميلان تعلق على الواقعة الغريبة حتى الآن.

وقالت شبكة "RMC" إن الشرطي الذي قبض على باكايوكو شعر بالخجل عندما أخبره زميله بهوية الشخص المقبوض عليه، واعتذر له على الأرجح قبل إطلاق سراحه.

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