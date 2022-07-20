رغم ثروته الهائلة.. رياض محرز يستعمل هاتفاً مكسوراً!

المصدر: البيان

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ظهر الدولي الجزائر ولاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سفره إلى الولايات المتحدة يمسك بهاتف مكسور.

ورد رياض محرز على استفسارات عشاقه ومتتبعيه بشأن إصراره على استعماله هاتفه النقال “المحطم” من الجهة العليا، واعاد نشر صورة مقرّبة لهاتفه عبر صفحته الرسمية على “تويتر”

وقال في منشوره :”نعم أنا أعرف”، مرفقا الجملة بـ “إيموجي” يعبّر فيها عن ابتسامة شخصية له، التي تحمل العديد من الإيحاءات والذكريات الجميلة.

يذكر أن رياض جلب اهتمام الاعلاميين والمتتبعين بشأن استعماله لذات الهاتف رغم قدرته على اقتناء الأفضل والأغلى ثمنا.

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