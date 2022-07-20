نيابة سويسرا تستأنف ضد تبرئة بلاتر وبلاتيني

المصدر: (جنيف - أ ف ب )

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قررت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا استئناف قرار تبرئة رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي السابقين لكرة القدم، السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني، من قضية احتيال وتزوير وفق ما أفادت وكالة الأنباء الوطنية «أيه تي أس - كيستون».

وبعد ست سنوات من التحقيقات ومحاكمة على مدى أسبوعين، برّأ القضاء السويسري في الثامن من الشهر الحالي بلاتر وبلاتيني لعدم وجود أدلة كافية في قضية احتيال وتزوير قضت على مسيرتهما الإدارية في عالم كرة القدم.

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