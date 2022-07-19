رسمياً.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع دي ليخت (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي بايرن ميونخ، تعاقده مع المدافع الهولندي ماتايس دي ليخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من يوفنتوس.

وأكد البايرن عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه حصل على توقيع دي ليخت لمدة 5 سنوات، ليستمر المدافع الهولندي بين صفوف البافاري حتى عام 2027.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن صفقة دي ليخت كلفت خزينة البايرن 80 مليون يورو، بواقع 70 مليون يورو مبلغ ثابت للصفقة، و10 ملايين يورو متغيرات.

وخاض دي ليخت 117 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 3 أهداف أخرى.

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