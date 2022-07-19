بعد أزمة سفره.. موقف تشافي من قيادة برشلونة أمام ميامي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعد برشلونة لخوض مواجهته الودية الأولى، في جولته الصيفية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية.

ويواجه برشلونة نظيره انتر ميامي، في لقاء ودي غداً الأربعاء، الرابعة صباحا بتوقيت الإمارات.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة سيغيب عن قيادة الفريق الكتالوني أمام انتر ميامي، ولن يلحق بالمباراة.

وتخلف تشافي عن السفر مع برشلونة إلى أمريكا، بسبب تردده على إيران أكثر من مرة حينما كان يتولى تدريب السد القطري، وهو ما يستوجب حصوله على تصريح خاص لدخول أمريكا.

وأكدت الصحيفة أنه كان من المفترض حل المشكلة ووصول تشافي أمس إلى معسكر برشلونة في أمريكا، إلا أن هذا لم يحدث بسبب استمرار الأزمة.

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