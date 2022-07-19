بعد اقترابه من ناديه الجديد.. مصطفى محمد يودع جالاتا سراي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ودع الدولي المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي، الفريق التركي قبل التوجه إلى فرنسا، لإجراء الفحص الطبي تمهيداً لانتقاله إلى نادي نانت الفرنسي.

وقال مصطفى محمد في تصريحات نقلتها شبكة "Webaslan" التركية: "سأفتقد جالاتا سراي، عشت أوقاتًا جيدة للغاية مع الفريق، وأتمنى العودة له مرة أخرى".

وأضاف: "كان من الصعب علي المغادرة، لقد مررت بلحظات عاطفية كثيرة مع جالاتا سراي".

وأشارت التقارير التركية صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن نادي نانت الفرنسي أنهى إجراءات ضم مصطفى محمد، مؤكدة توجه اللاعب إلى فرنسا من أجل الخضوع لفحص طبي، تمهيداً للإعلان الرسمي عن صفقة انتقاله إلى نادي نانت الفرنسي.

وحول تفاصيل التعاقد، أوضحت التقارير التركية أن نانت اتفق مع جالاتا سراي على استعارة مصطفى محمد، مع وضع بند بأحقية النادي الفرنسي لشرائه بحوالي 6 ملايين يورو.

وكان جالاتا سراي فعل بند شراء مصطفى محمد من نادي الزمالك المصري بشكل نهائي، بعدما حصل عليه من النادي القاهري يناير 2021 على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

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