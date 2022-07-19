المكسيكية فانيسا هوبنكوثن توجه انتقادًا لاذعاً لنجم برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجهت المذيعة المكسيكية الشهيرة فانيسا هوبنكوثن التي خطفت الأنظار في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، انتقادًا لاذعاً للبولندي روبرت ليفاندوفسكي المنضم حديثاً إلى صفوف برشلونة، قادماً من بايرن ميونخ.

وأعربت المذيعة المكسيكية عن غضبها من ليفاندوفسكي، بتعليق على صورة يرتدي فيها قميص برشلونة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث وصفته بالجاحد بعد مغادرته للبايرن، وفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وأشارت فانيسا هوبنكوثن إلى أن البايرن قدم للاعب البولندي كل شيء، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يكون البعض جاحد جداً، في إشارة إلى جحود ليفاندوفسكي بسبب تمسكه بالرحيل عن صفوف البافاري الذي حقق معه العديد من النجاحات.

وكان ليفاندوفسكي أشار إلى أنه قضى 8 سنوات رائعة ومميزة في صفوف البايرن، مؤكداً أنه لن ينسى ما حققه طوال مسيرته رفقة البافاري.

وشدد ليفا على أنه يسعى لخوض تجربة جديدة بالدوري الإسباني، من خلال رحلته مع برشلونة.

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