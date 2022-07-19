نجم أرسنال السابق لتشيلسي: لا تكرروا غلطة صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه إيان رايت نجم نادي أرسنال السابق، نصيحة خاصة إلى نادي تشيلسي، بشأن كالوم هودسون أودوي لاعب البلوز.

وطالب رايت مسؤولي نادي تشيلسي بضرورة الحفاظ على أودوي، مشدداً على كونه موهبة كبيرة تُمثل أهمية بالغة لخط هجوم البلوز في المستقبل.

وأشار رايت في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس"، إلى أنه ينصح تشيلسي بعدم تكرار الخطأ الذي تم ارتكابه من قبل مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي، الذي رحل سريعاً عن صفوف البلوز ولم يحصل على الفرصة كاملة، وكذلك البلجيكي دي بروين لاعب مانشستر سيتي الحالي.

وأكد رايت أنه من الضروري أن يحافظ تشيلسي على موهبة تُمثل أهمية بالغة له في المستقبل، خاصة أن البلوز في حاجة إلى هذه المواهب الهجومية.

ويبلغ أودوي من العمر 21 عاما، وقدم مستوى فني مميز رفقة الفريق الأول لتشيلسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز