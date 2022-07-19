مواجهة جديدة بين مانشستر سيتي وليفربول

المصدر: وكالات

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بعد أسابيع قليلة على انتهاء المنافسة الشرسة بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يتأهب مانشستر سيتي وليفربول مجدداً لبدء جولة جديدة من المنافسة بينهما على ألقاب كرة القدم الإنجليزية.

وحسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بعد منافسة قوية مع ليفربول لم تنته إلا في الجولة الأخيرة من المسابقة، ليؤكد السيتي هيمنته على اللقب المحلي الأهم في إنجلترا، بإحرازه للمرة الرابعة في آخر خمسة مواسم.

ويستعد الفريقان لضربة البداية في الموسم الكروي الجديد بإنجلترا، من خلال المواجهة بينهما على أول لقب في الموسم المرتقب، حيث يلتقي الفريقان في مباراة الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي) 30 يوليو الجاري، لتتجدد المنافسة بينهما مبكراً في الموسم الجديد.

وكان ليفربول توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، ليضرب موعداً مع مانشستر سيتي قبل أيام قليلة على بدء رحلة الفريقين في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

ويخوض كل من الفريقين مباراتين وديتين خارج إنجلترا في الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لمباراة الدرع الخيرية.

ويستهل مانشستر سيتي استعداداته للموسم الجديد بمواجهة كلوب أمريكا المكسيكي غداً الأربعاء في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم يواجه بايرن ميونخ الألماني السبت المقبل في جرين باي بالولايات المتحدة أيضاً، قبل العودة إلى مانشستر استعدادا لمواجهة ليفربول.

وأشار الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي إلى أن الفريق واصل تدريباته الجادة والقوية في هيوستن استعدادا للمباراتين الوديتين، وأن الجزائري الدولي رياض محرز جذب الأنظار إليه خلال تدريبات الفريق في الجيم، بالتحكم في الكرة برأسه خلال تدريباته على دراجة اللياقة البدنية.

وفي المقابل، اختار ليفربول استكمال استعداداته داخل أوروبا من خلال مباراتين في ألمانيا، حيث يحل ضيفاً على لايبزج الألماني بعد غد الخميس، ثم على ريد بول سالزبورج النمساوي الأربعاء المقبل.

وكان ليفربول بدأ مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد بمواجهتين إنجليزيتين في جولته الآسيوية، حيث خسر 0/4 أمام مانشستر يونايتد في مباراة كأس بانكوك بتايلاند، ثم فاز على كريستال بالاس 0/2 في سنغافورة.

وتمثل مباراة الدرع الخيرية مواجهة مهمة للغاية بالنسبة لكل من مانشستر سيتي وليفربول، حيث ستمنح الفائز فيها أول ألقابه في الموسم الجديد من ناحية كما ستمنحه دفعة معنوية في بداية مسيرته بالموسم الجديد.

وسبق لمانشستر سيتي التتويج بلقب البطولة 6 مرات، كان أحدثها نسختي 2018 و2019، حيث فاز في نسخة 2019 على ليفربول بركلات الترجيح.

وكان ليفربول توج بأحدث ألقابه الـ 10 في البطولة عام 2006 بالتغلب على تشيلسي 1/2.

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