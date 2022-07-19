صدمة كبيرة في بوروسيا دورتموند.. الورم يصيب خليفة هالاند

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خسر نادي بوروسيا دورتموند جهود مهاجمه الجديد الإيفواري سيباستيان هالير، قبل خوض أي مباراة رسمية معه، بعد اكتشاف إصابته بسرطان في الخصية، وفقاً لما أعلنه النادي الألماني.

وقال دورتموند في بيان رسمي: "تم اكتشاف ورم في الخصيتين بعد فحوص طبية مكثفة، هالير عانى من توعك بعد تمارين الأمس في معسكر سويسرا، وسيخضع للمزيد من الفحوص في مركز طبي متخصص، الخبر الذي تلقيناه شكل صدمة لسيباستيان هالير ولنا جميعاً، تتمنى عائلة بوروسيا دورتموند بأكملها الشفاء التام لسيباستيان في أسرع وقت ممكن، سنبذل قصارى جهدنا لضمان حصوله على أفضل علاج ممكن".

وناشد دورتموند الجميع باحترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة، واعداً بنشر المستجدات بالتشاور مع هالير حال موافقته.

وانضم هالير (28 عاما) إلى صفوف دورتموند هذا الصيف قادماً من أياكس أمستردام الهولندي لتعزيز خط هجوم الفريق الألماني، بعد رحيل هدافه النروجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

وعاد هالير إلى البوندسليغا بعدما سبق له وخاض غمار منافسات الدوري الألماني بين عامي 2017 و2019، بقميص آينتراخت فرانكفورت.

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