رئيس برشلونة يمدح ليفاندوفسكي: تسجيل الأهداف أصبح مضموناً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

مدح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنضم حديثاً إلى صفوف النادي الكتالوني، قادماً من بايرن ميونخ الألماني.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه يشعر براحة كبيرة تجاه تفعيل الروافع الاقتصادية وإبرام الصفقات اللازمة لتكوين فريق جيد، مشدداً على أن البارسا يسير على الطريق الصحيح.

وتابع: "أحلم بأن يُصبح برشلونة مرجعية عالمية مرة أخرى ونعمل من أجل ذلك، علينا أن نعمل أكثر".

وعن الصفقات الجديدة، قال لابورتا: "أرى أن تسجيل الأهداف بات مضموناً في وجود ليفاندوفسكي، وكذلك الثنائي أنسو فاتي وأوباميانغ، وحان الوقت الآن للعمل على دعم الدفاع".

وأختتم رئيس برشلونة تصريحاته، قائلاً: "تشافي جعلنا نركز على عدد من اللاعبين، وأتمنى أن يشعر مشجعو برشلونة بالسعادة، لقد تنافسنا مع أندية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي للتعاقد مع ليفاندوفسكي، ولكنه أراد برشلونة وأشكره بسبب الضغط الذي تحمله".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز