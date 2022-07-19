مانشستر سيتي يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد 2023/2022 (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي مانشستر سيتي، عن قميصه الاحتياطي في الموسم الكروي الجديد 2023/2022، الذي يبحث من خلاله السيتيسينز عن مواصلة حصد الألقاب.

وكشف السيتي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عن قميصه الاحتياطي، بصورة دعائية تصدرها النجم النرويجي آرلينغ هالاند، المنضم حديثاً إلى صفوف السيتي قادماً من بوروسيا دورتموند.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، عقب تصدره لقمة جدول الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول صاحب الوصافة.

وفشل السيتي في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد خسارته أمام ريال مدريد في الدور نصف النهائي.

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