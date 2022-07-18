أتليتكو مينيرو يجدد عقد رودريغو حتى 2026

المصدر: أبوظبي - البيان

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قرر نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي تجديد عقد مديره التنفيذي لكرة القدم رودريغو كايتانو حتى 2026، بعد فوز الفريق على بوتافوغو 1 - 0 بالجولة 17 للدوري البرازيلي لكرة القدم، وسجل الهدف الأرجنتيني ماتياس زاراتشو.

وحصد رودريغو كايتانو مؤخراً جائزة «الأفضل في القارة»، لفئة أفضل مدير تنفيذي لكرة القدم لعام 2021، وذلك في حفل كونفو أمريكا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن رودريغو حقق 5 ألقاب للنادي وهي كأس السوبر البرازيل (2022)، وبطولة الدوري البرازيلي (2021)، وبطولة كأس البرازيل (2021) وبطولة الدوري المحلي مينيرو (2021 / 2022).

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