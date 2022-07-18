نجل زيدان ينضم لأحد الأندية الإسبانية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر نادي فوينلابرادا الإسباني، بيانًا رسمياً أعلن خلاله تعاقده مع إنزو زيدان، نجل مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان.

ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي لفوينلابرادا، فإن النادي الإسباني اتفق مع نجل زيدان على الانضمام إلى صفوف الفريق الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بداية من الموسم الجديد.

وصرح إنزو زيدان بعد توقيعه لفوينلابرادا، قائلاً: "أتيت برغبة كبيرة وحماس كبير، فوينلابرادا فريق لديه أهداف رائعة، وأنا سعيد جداً بالعودة إلى إسبانيا وإلى مدريد والاستمتاع بكرة القدم هنا، لا أطيق الانتظار للبدء في مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

وبدأ إنزو زيدان مشواره مع كرة القدم في أكاديمية ريال مدريد حتى وصل إلى فريق الكاستيا، ثم ظهر مع الفريق الأول في كأس الملك تحت قيادة والده، وفي يونيو 2017 غادر صفوف الميرنغي وانضم إلى ديبورتيفو ألافيس، وفي يناير 2018 انضم لفريق لوزان السويسري، ولعب معه 16 مباراة وسجل هدفين، ثم عاد إلى إسبانيا ولعب مع رايو ماجاداهوندا لمدة موسم، ولعب أيضاً لأندية ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وألميريا الإسباني، وروديز الفرنسي.

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