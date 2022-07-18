بوشم جديد.. مورينيو يحتفي بكؤوسه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي، بالألقاب الأوروبية التي حققها خلال مسيرته التدريبية، بوشم على ذراعه الأيمن.

ولفتت الأنظار ضمادة كان يرتديها مورينيو قبل أيام بالقرب من كتفه الأيمن، قبل أن يكشف المدرب البرتغالي عما ورائها، من خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال مورينيو في مقطع الفيديو: "هذا هو وشمي، لقد قادني فرح جماهير روما للقيام بذلك، فكرت في شيء خاص، شيء من شأنه أن يكرم جميع الأندية التي فزت معها بالألقاب الأوروبية، وفي نفس الوقت أردت وشماً فريداً".

وأضاف: "حتى الآن أنا الوحيد الذي حصل على الألقاب الأوروبية الثلاثة".

وكان مورينيو توج بقلب دوري أبطال أوروبا مع بورتو 2004، ومع انتر 2010، وحصل على الدوري الأوروبي مع بورتو 2003، ومع مانشستر يونايتد 2017، وأخيراً دوري المؤتمر الأوروبي مع روما 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز