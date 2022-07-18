بعد تجديد عقده.. تعرف على راتب إبراهيموفيتش مع ميلان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي إيه سي ميلان، تجديد عقد لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش حتى 30 يونيو 2023، ليستمر اللاعب فترة أطول رفقة الفريق الإيطالي.

وانتهى عقد إبراهيموفيتش رسمياً 30 يونيو الماضي، ليوقع على عقد جديد يمتد حتى يونيو 2023، حسبما أعلن النادي الإيطالي في بيان رسمي أصدره اليوم الإثنين.

وجاء نص البيان الذي نشره ميلان على موقعه الرسمي، على النحو التالي:

"يسر نادي إيه سي ميلان الإعلان عن تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش حتى 30 يونيو 2023، المهاجم السويدي سيواصل ارتداء القميص رقم 11 مع الفريق".

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس"، إلى أن إبراهيموفيتش وقع على عقده الجديد وسيحصل على راتب ثابت يتراوح بين مليون إلى مليون ونصف يورو، بالإضافة إلى بعض المتغيرات.

وخضع إبراهيموفيتش لجراحة في الركبة قبل شهرين، ستتسبب في غيابه عن الملاعب لعدة أشهر.

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