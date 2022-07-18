أتليتكو مدريد يحسم موقفه من صفقة رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير إسبانية، موقف نادي أتليتكو مدريد من ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فجرت مفاجأة كبيرة بعدما أعلنت اقتراب كريستيانو رونالدو من الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، مشيرة إلى أن ممثلي اللاعب أقنعوا الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للأتليتي بالتعاقد معه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد أكد أن التعاقد مع كريستيانو رونالدو غير مُمكن في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن مسؤولي النادي الإسباني أكدوا أنهم لا يستطيعون القيام بعملية شراء بهذا الحجم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد غير قادر على تحمل رواتب عالية خاصة بالنجم كريستيانو رونالدو، فضلاً عن عدم قدرة النادي على تحمل تكاليف الصفقة ذاتها لشرائه من مانشستر يونايتد، لاسيما أن عقد رونالدو مازال سارياً مع الفريق الإنجليزي.

وكانت العديد من التقارير العالمية، أشارت إلى أن رونالدو يرغب في الرحيل عن اليونايتد، بسبب رغبته في التواجد مع فريق يُنافس بدوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، الأمر الذي لن يتحقق مع الشياطين الحمر لعدم تأهلهم إلى البطولة المفضلة لـ "الدون".

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