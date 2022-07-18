كأس الأبطال تعيد الإثارة الأوروبية للملاعب الأمريكية

المصدر: وام

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بعد غيابها في العامين الماضيين بسبب جائحة "كورونا"، تعود منافسات الكأس الدولية الودية للأبطال هذا العام من خلال نسخة مثيرة على الملاعب الأمريكية في الأيام المقبلة.

وتتأهب فرق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لخوض مبارياتها في البطولة ضمن استعداداتها لبدء الموسم الجديد محليا وأوروبيا، حيث تشارك هذه الأندية في النسخة الجديدة لكأس الأبطال أمام فريقي كلوب أمريكا وتشيفاز جوادالاخارا المكسيكيين.

وسافر برشلونة بالفعل إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمواجهة انتر ميامي الأمريكي مساء غد الثلاثاء وديا قبل بدء مشاركته في منافسات الكأس الدولية للأبطال .

وفي المقابل، يستعد ريال مدريد ويوفنتوس للسفر إلى الولايات المتحدة لخوض هذه المسابقة الودية التي تتسم دائما بطابع مثير في ظل قوة الفرق المنافسة فيها ورغبة كل فريق في الاستعداد بشكل مميز لانطلاق فعاليات الموسم الجديد.

ويضاعف من الإثارة والمتعة الكروية في نسخة هذا العام أنها ستشهد مواجهة " كلاسيكو " جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة قبل بداية الموسم الجديد حيث يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل كما يلتقي كل منهما فريق يوفنتوس في إطار نفس المسابقة بخلاف المواجهات المرتقبة مع الفريقين المكسيكيين صاحبي الخبرة الكبيرة أيضا.

وتتضمن فعاليات النسخة المرتقبة لكأس الأبطال 5 مباريات؛ يستهلها يوفنتوس بلقاء تشيفاز جوادالاخارا المكسيكي يوم الجمعة المقبل ثم تأتي مباراة الكلاسيكو الإسباني المثيرة في اليوم التالي، والتي تستحوذ على اهتمام كبير من الجماهير الإسبانية خاصة والجماهير على المستوى العالمي بشكل عام.

وتقتصر مباريات ريال مدريد في جولته الأمريكية المرتقبة على المواجهات الثلاث التي سيخوضها في منافسات

هذه النسخة من الكأس الدولية للأبطال؛ حيث يلتقي برشلونة في "الكلاسيكو" الودي في لاس فيجاس ثم يواجه فريقي كلوب أمريكا في سان فرانسيسكو ويوفنتوس الإيطالي في لوس أنجليس يومي 26 و30 يوليو الجاري قبل العودة إلى أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمباراته الأولى في الموسم الجديد، والتي يخوضها أمام إنتراخت فرانكفورت الألماني في 11 أغسطس المقبل على لقب كأس السوبر الأوروبي.

وكان ريال مدريد توج بدوري الأبطال الأوروبي في الموسم الماضي فيما أحرز إنتراخت فرانكفورت لقب الدوري الأوروبي.

وفي المقابل، يستهل برشلونة مبارياته في هذه الجولة الأمريكية بمواجهة انتر ميامي الأمريكي غدا ويختتمه بلقاء نيويورك ريد بولز في 30 يوليو الجاري بخلاف خوض مباراتين في الكأس الدولية للأبطال حيث يلتقي ريال مدريد يوم السبت المقبل ثم يواجه يوفنتوس في 26 يوليو الجاري.

وتمثل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة المواجهة الثانية بين الفريقين في الملاعب الأمريكية. ويلتقي الفريقان على استاد "أليجيانت" في لاس فيجاس، والذي تبلغ سعته 65 ألف مشجع، وهو معقل فريق لاس فيجاس ريدرز الذي ينشط في الدوري الأمريكي لكرة القدم الأمريكية للمحترفين.

وكانت مباراة الكلاسيكو الوحيدة السابقة بين الفريقين في الولايات المتحدة انتهت بفوز برشلونة 3-2 في 30 يوليو 2017 على استاد "هارد روك" في ميامي أمام أكثر من 64 ألف مشجع ما يعني أن المباراة الجديدة بينهما في لاس فيجاس قد تضرب هذا الرقم في الحضور الجماهيري حال امتلأت المدرجات عن آخرها خاصة وأن بعض التقارير أشارت إلى نفاد تذاكر حضور هذه المباراة.

وتشهد جولة برشلونة الأمريكية هذه المرة الزيارة الأولى للفريق إلى لاس فيجاس حيث لم يسبق للفريق الكتالوني زيارة تلك المدينة خلال جولاته الأمريكية الـ12 السابقة.

ويخوض برشلونة مباراته أمام يوفنتوس على استاد "كوتون باول" في دالاس بولاية تكساس لتكون المواجهة الخامسة بين الفريقين في الولايات المتحدة.

وسبق للفريقين أن التقيا مرتين في نيويورك وشيكاغو عام 1969 ثم التقيا في بوسطن عام 2004 وفي نيوجيرسي عام 2017 .

ولن يلتقي برشلونة أيا من الفريقين المكسيكيين خلال هذه النسخة من الكأس الدولية، ولكنه سيخوض اختبارا مكسيكيا آخر في إطار استعداداته للموسم الجديد حيث يواجه بوماس أونام في برشلونة في 6 أغسطس المقبل على كأس جوهان جامبر الودية قبل أسبوع واحد من بدء مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإسباني.

وعلى مستوى استعدادات يوفنتوس للموسم الجديد، تقتصر مباريات الفريق في جولته الأمريكية على المواجهات الثلاثة التي سيخوضها في منافسات الكأس الدولية للأبطال.

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