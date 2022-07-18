خطة خاصة في ريال مدريد لمواجهة كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، خطة فريق ريال مدريد الإسباني، استعدادا لمنافسات كأس العالم 2022، التي تنطلق 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر من العام الجاري.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بينتوس أخصائي الأحمال البدنية في الجهاز الفني لريال مدريد، قام بإعداد خطة خاصة للاعبي الميرنغي، في ظل قناعة الجميع بأن هذا الموسم يتطلب جهداً أكبر، بسبب مشاركة لاعبي الريال في المونديال.

وقالت الصحيفة إن كأس العالم أجبر المسؤول البدني في الريال على وضع خطة خاصة للموسم الذي يعد الأكثر تطلباً للجهد، مشيرة إلى أنه يعلم جيداً أن اللاعبين العائدين من كأس العالم 2022 سيحتاجون إلى راحة، استعدادا للانضمام والعودة بشكل تدريجي للمشاركات دون مشاكل بدنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن دور المعد البدني كان حاسماً في الموسم الماضي، واتضح ذلك في المراحل الأخيرة من الموسم، لكن هذه الخطة لن تكون صالحة للعمل في الموسم الجديد، بعدما عاد اللاعبون من الإجازات الصيفية مؤخراً وبدأوا التحضيرات من مرحلة الصفر.

وأوضحت الصحيفة، أن الخطة تضمن أكثر من مرحلة، الأولى تبدأ 1 وحتى 10 أغسطس، وستكون تلك المرحلة لمعرفة حالة كل لاعب باستخدام أقنعة الأكسجين، وستضمن تحضيرات خاصة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في مباراة السوبر الأوروبي، بينما ستكون المرحلة الثانية من 21 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون هناك موسم تحضيري للاعبين الذين سيبقون في مدريد، والمرحلة الثالثة ستبدأ في يناير 2023، تضمن خطة خاصة لاستعادة اللاعبين العائدين من كأس العالم لقوتهم البدنية.

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