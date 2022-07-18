لاعب ليفربول: سأساعد صلاح ليصبح الأفضل في تاريخ الريدز

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد البرازيلي فابينيو تافاريس لاعب ليفربول، أن زميله الدولي المصري محمد صلاح، يمكنه أن يصبح الأفضل في تاريخ الريدز.

وقال فابينهو في تصريحات لشبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية: "كان صلاح أفضل لاعبي ليفربول في السنوات الأخيرة، وأظهر أهميته بالنسبة للفريق، يُمكنه أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعدما مدد عقده، وسأحاول مساعدته في الوصول إلى ذلك".

وعن السنغالي ساديو ماني الذي رحل عن ليفربول وانتقل إلى بايرن ميونخ الألماني، قال فابينيو: "كنت أقول له دائماً ابق معنا، يُمكنك الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هنا، لا تُغادر، لكني أعتقد أنه كان قد اتخذ قراره بالفعل، وعلينا احترام ذلك".

بسؤاله عن داروين نونيز مهاجم بنفيكا المُنتقل حديثاً إلى ليفربول الإنجليزي، قال فابينهو: "لاعب مناسب جداً لنا، إنه هداف، سجل في كلتا المباراتين ضدنا في دوري الأبطال، ونحن نعلم كم هو لاعباً جيداً، الفريق لايزال قوياً بالرغم من فقداننا لساديو ماني".

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