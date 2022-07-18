بسبب عصابة اتجار بالمخدرات.. الشرطة الإيطالية تعترض لاعب ميلان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قامت الشرطة الإيطالية باعتراض طريق الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب تشيلسي الإنجليزي، المُعار إلى ميلان الإيطالي، بمدينة ميلانو.

وبحسب صحيفة "لاغازيتا" الإيطالية، فإن الشرطة الإيطالية قامت بتفتيش باكايوكو واعترضت طريقه بالخطأ، بسبب حادث إطلاق نار بين تجار مخدرات، وكان المرتكب للواقعة في سيارة مُطابقة لسيارة باكايوكو، وواحد منهم ذو بشرة سمراء، بقميص أخضر مُطابق لما كان يرتديه لاعب ميلان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر تفتيش باكايوكو من قبل الشرطة الإيطالية، قبل التأكد من هويته.

ووفقاً للصحيفة، فإنه بعد التأكد من هوية باكايوكو تم الاعتذار له وإطلاق سراحه.

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