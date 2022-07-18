ليس ريال مدريد أو برشلونة.. نادٍ إسباني يقترب من ضم رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية، اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، بعدما أقنع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للأتليتي بالتعاقد معه.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، التي نقلت خبر عن صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رونالدو على وشك العودة إلى إسبانيا، ولكن هذه المرة عن طريق بوابة نادي أتلتيكو مدريد، بعدما نجح الدون في إقناع سيميوني مدرب أتلتيكو بالانضمام إلى فريقه.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية أشارت إلى أن هناك العديد من الأندية التي رفضت التعاقد مع رونالدو على رأسها تشيلسي الإنجليزي، بناءً على قرار مدربه توماس توخيل، الذي يرى أن النجم البرتغالي لا يُناسب خطته.

ويرغب رونالدو في الرحيل عن اليونايتد للمشاركة مع فريق يُنافس في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، وذكرت التقارير العالمية أن الدون عرض نفسه على عمالقة أوروبا مثل باريس سان جيرمان وكذلك بايرن ميونخ، وقوبل طلبه بالرفض.

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