المصدر: البيان

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قام نادي كولون الألماني،بتجربة كاميرات جديدة تضع على قميص أحد اللاعبين في الملعب.

والكاميرات الجديدة للبث، تمزج مع قميص اللاعب، وتبث كل ما يراه اللاعب المختار خلال اللقاء.

تلك التكنولوجيا الحديثة أنشأتها شركة "مايند فلاي"، وتمكن الجمهور من مشاهدة المباراة من منظور اللاعب، تماما مثل ألعاب القتال "كول أوف دوتي".

ونشر حساب نادي كولون بعض اللقطات في المباراة، من كاميرا اللاعب تيم ليمبيرلي، الذي تم تركيب كاميرا "مايند فلاي" في قميصه.

وفي حال تعاقد الشركة مع قنوات البث حول العالم، سيتمكن المشاهد من متابعة المباريات "من داخل الملعب"، ورؤية احتكاك اللاعبين وتفاعلهم مع المباراة بشكل غير مسبوق.

مثبتة على قميص اللاعب .. كاميرا جديدة مذهلة في الملاعب (فيديو)https://t.co/yvDqQkh4zT#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eR6idNyeSA — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 17, 2022

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