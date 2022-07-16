رياض محرز يظهر بهاتف مكسور ويؤكد: إنه يعمل

المصدر: البيان

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نشر اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، صورتين له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات من تجديد تعاقده، وبيده هاتف مكسور.

ورد النجم على تعليقات الجمهور بقوله : "نعم أعلم ذلك"." مازال الهاتف يعمل ".

وأعلن نادي مانشستر سيتي، الجمعة، تجديد تعاقده مع رياض محرز لـ3 سنوات، ليستمر مع الفريق حتى 2025، بعدما كان عقده السابق ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

بعد نحو 24 ساعة من التجديد، نشر محرز صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الاستعداد للسفر مع الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسافر نادي مانشستر سيتي إلى أمريكا من أجل خوض معسكر تحضيري استعدادا للموسم الجديد، قبل العودة لمواجهة ليفربول يوم 30 يوليو الجاري في الدرع الخيرية.

ولفتت صورة محرز انتباه المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تعليقات المتابعين على الصورة كوميدية، حيث أكد له أحدهم أنه مليونير ويملك الأموال اللازمة لتغيير الهاتف

وطالبت الجماهير محرز بضرورة تغيير الهاتف المحمول، فيما عرض عليه البعض إرسال حافظة لتغطيته، وسط العديد من التعليقات الساخرة.

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