أزمة في برشلونة.. منع تشافي من دخول أمريكا

المصدر: البيان

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أكد تقرير صحفي، منع تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة من السفر رفقة بعثة الفريق الكتالوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للتحضير للموسم الجديد 2022-2023.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أنه تم منع تشافي من السفر رفقة الفريق إلى أمريكا بسبب مشاكل إدارية في جواز السفر الخاص بالمدرب، وسيسافر خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن بعثة برشلونة ستطير إلى ميامي في تمام الثانية والنصف مساء اليوم “بتوقيت إسبانيا”.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع ريال مدريد “وديا” يوم 24 يوليو الجاري، بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد.

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