تشيلسي يتعاقد مع قلب الدفاع السنغالي كوليبالي

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي السبت تعاقده مع المدافع السنغالي الدولي المخضرم خاليدو كوليبالي لمدة أربع سنوات، قادماً من نابولي الإيطالي بصفقة مقدّرة بنحو 40 مليون دولار.

واصبح قائد منتخب السنغال المتوجة بطلة لإفريقيا مطلع السنة، ثاني لاعب يضمّه فريق غرب لندن الذي استحوذه كونسورتيوم أميركي بقيادة تود بوهلي، بعد المهاجم الدولي رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي بطل الدوري.

في لندن، سيجتمع كوليبالي (31 عاماً) مع مواطنه الحارس الدولي ادوار مندي، ويعوّض رحيل الألماني أنتونيو روديغر بعقد حرّ إلى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا والدنماركي أندريس كريستنسن بعقد حرّ أيضاً إلى برشلونة الإسباني.

كشف ان مندي ولاعب الوسط جورجينيو الذي حمل الوان نابولي بين 2014 و2018 ساهما في اقناعه بالقدوم إلى ملعب ستامفورد بريدج.

قال كوليبالي في بيان تشيلسي "كان حلمي دوما ان العب في البريمرليغ. اتصل بي تشيلسي عام 2016 لكن لم تنجح الأمور. هذه المرة عندما التقوا معي، قبلت (العرض) لانهم ارادوا حقاً ان العب معهم".

وامضى قلب الدفاع المواسم الثمانية الاخيرة مع نابولي، حيث احرز كأس إيطاليا في 2020 وكان فريقه منافساً على لقب الدوري.

خاض اللاعب المولود في فرنسا بداياته الاحترافية مع متز الفرنسي، ثم انضم إلى غنك البلجيكي بين 2012 و2014.

وقال بوهلي الذي استحوذ النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي اجبر على ترك البلوز "قائد في القلب ولاعب مثالي، يجلب لنا خاليدو الكثير من الخبرة والمهارات ستفيد الفريق والنادي ككل".



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