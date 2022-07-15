مانشستر سيتي يجدد عقد محرز حتى 2025

المصدر: أ ف ب

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جدد المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز عقده مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي حتى العام 2025، بحسب ما أعلن نادي "سيتيزنس" الجمعة.

ويعتبر التجديد بمثابة مكافأة لمحرز الذي أسهم في احتفاظ سيتي بلقب الدوري الانكليزي.

منذ وصوله من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (71 مليون دولار) قبل أربع سنوات، خاض محرز 189 مباراة لتشكيلة المدرب الاسباني بيب غوارديولا، وسجل 63 هدفًا وأسهم بـ 45 تمريرة حاسمة.

كما فاز ابن الـ 31 عامًا بثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وكأس الاتحاد مرة واحدة مع سيتي.

وشرح محرز موقفه من التجديد قائلًا "أنا سعيد للغاية بتوقيع الاتفاق الجديد. لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع".

وتابع "إن مساهمتنا في تحقيق النجاح الذي حققناه في المواسم الأربعة الماضية لا يُنسى وجعلنا جميعًا عطشى للتطلع لتحقيق المزيد".

وأضاف محرز "أود أيضًا أن أشكر بيب غوارديولا، تشيكي بيغريستين والجهاز الفني، على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور كلاعب ودفعوني للاستمرار".

وسجل محرز 24 هدفًا للسيتي في جميع المسابقات الموسم الماضي ويبدو أنه مستعد للعب دور رئيسي في الموسم المقبل بعد رحيل البرازيلي غابريال جيزوس والانكليزي رحيم سترلينغ.

بدوره، قال مدير فريق مانشستر سيتي الاسباني تشيكي بيغريستين عن محرز "لعب رياض دورا كبيرا في نجاحنا في السنوات الأربع منذ انضمامه إلينا".



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