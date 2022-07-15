فوز جديد لمانشستر يونايتد في جولته الصيفية

المصدر: وكالات

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حقق مانشستر يونايتد فوزه الثاني توالياً في جولته الصيفية استعدادا للموسم الجديد، بفوزه على ملبورن فيكتوري الأسترالي 1/4، اليوم الجمعة، في ملبورن.

تقدم فيكتوري عن طريق كريستوفر ايكونوميديس في الدقيقة 5، ورد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف حملت تواقيع الأسكتلندي سكوت ماكتوميني في الدقيقة 43، والفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 45، وماركوس راشفورد في الدقيقة 78، وأدموند لوبانكو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 90.

وكان مانشستر يونايتد استهل جولته بفوز عريض على غريمه ليفربول برباعية نظيفة في بانكوك، الثلاثاء الماضي.

وفاجأ فيكتوري نظيره اليونايتد بافتتاح التسجيل بعد مرور 5 دقائق فقط، عن طريق إيكونوميديس مستغلاً هجمة مرتدة سريعة، ووجد مانشستر يونايتد صعوبة في اختراق دفاع فيكتوري المنظم على الرغم من نسبة الاستحواذ الكبيرة على الكرة التي بلغت 76% في الشوط الاول، قبل أن يسجل هدفين متتاليين في نهاية الشوط الأول عن طريق ماكتوميني الذي أطلق كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بأحد مدافعي فيكتوري وخدعت الحارس، قبل أن يضيف مارسيال الهدف الثاني أثر تلقيه كرة من السويدي أنثوني إيلانغا.

وأخرج مدرب اليونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ، جميع لاعبي الصف الأول ومنح الفرصة للاعبين الشبان.

وبسط مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات الشوط الثاني، وتألق في صفوفه مجدداً لاعب وسطه الصاعد العراقي زيدان إقبال، بفضل تحركاته وفنياته ورؤيته الثاقبة.

وقام مدافع مانشستر يونايتد بمجهود فردي من منتصف الملعب، قبل أن يمرر الكرة باتجاه راشفورد داخل المنطقة فوضعها الأخير داخل الشباك، وقبل صافرة نهاية المباراة، حوّل لوبانكو عن طريق الخطأ في شباك فريقه، تمريرة عرضية من الهولندي تاهيت تشونغ.

ويستمر مانشستر يونايتد في جولته الأسترالية، حيث يلتقي الثلاثاء مع كريستال بالاس، ثم مع أستون فيلا 23 يوليو الجاري.

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