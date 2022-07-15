عودة ضبابية لليفاندوفسكي إلى تمارين بايرن ميونيخ

المصدر: أ ف ب

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بدا البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني غير مكترث لدى معاودته تدريبات فريقه كما كشفت صحيفتا "بيلد" الألمانية و"موندو ديبورتيفو" الإسبانية وسط رغبته في الانتقال الى صفوف برشلونة الاسباني.

ونشرت "بيلد" شريط فيديو وأشارت الى "عدم اكتراثه في التمارين كان واضحا جدا، ولغة جسده تعني الكثير. انه يريد الذهاب الى برشلونة من دون أدنى شك".

وأضافت "وصل ليفاندوفسكي متأخرا بضع دقائق وكان الأخير الذي يدخل أرضية الملعب. من دون اي حماس ايضا كان الاخير الذي بدأ بتدريبات التحمية ثم التدريبات من دون ان ينهيها. علاقته بزملائه لم تعد كما في السابق، تكلم فقط مع ليون غوريتسكا وتبادل المزاح مع جمال موسيالا".

وتابعت "لم نشاهده ايضا يتكلم مباشرة مع ناغلسمان (مدرب بايرن) وكان الامر لافتا لا سيما لدى قيام الاخير باعطاء تعليماته حيث تواجد ليفاندوفسكي خارج دائرة اللاعبين ويلتفت الى ناحية اخرى".

واوضحت "لم يقم بأي جهد شخصي خلال مباراة تدريبية ولم يسجل. كان يتعين على الفريق الخاسر ان يخضع لعقوبة من خلال القيام بحركات السواعد لكنه لم يقم بذلك وتوجه الى غرف الملابس".

لكن تقارير أخرى أشارت إلى ان سلوك اللاعب البالغ 33 عاماً تحسّن يوم الخميس، فلم يتأخر عن التمارين

وكانت لغة جسده جيدة، كما انضم الى مجموعة لاعبين احتفلت بعيد ميلاد مهاجم الفريق سيرج غنابري وصافح المدرب ناغلسمان.

وانعكست الضبابية حيال مستقبل ليفاندوفسكي على عائلته، فردّت زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي عما اذا كان زوجها سينتقل الى برشلونة بالقول "أرغب بمعرفة ذلك أنا أيضاً".

وكان ليفاندوفسكي أعلن في نهاية مايو أن "قصته" مع النادي الألماني "اقتربت من نهايتها" خلال مؤتمر صحافي مع المنتخب البولندي.

وأبدى النادي الكاتالوني إهتمامًا كبيرًا بضمّ المهاجم الهدّاف والفائز بجائزة أفضل لاعب للعام بحسب "فيفا" مرتين.

وسبق ان ذكر جوان لابورتا رئيس برشلونة في السابع من يوليو "قدّمنا عرضًا للاعب وننتظر الردّ وسنرى ما إذا كان إيجابيًا".

ووفقاً لبعض وسائل الإعلام، فقد قدم الـ"بلاوغرانا" عرضًا يناهز الـ 40 مليون يورو لكنه عاد ورفع من قيمة عرضه. ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلاً له 344 هدفاً.



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