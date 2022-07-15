نادٍ سعودي في الدرجة الثانية يثير الجدل بسبب رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار نادي سعودي يشارك في دوري الدرجة الثانية الجدل، بعد نفيه الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت وسائل إعلام عالمية خلال الساعات الماضية، أن هناك فريق سعودي قدم عرضاً بقيمة 300 مليون يورو للتعاقد مع كريستيانو رونالدو هذا الصيف لمدة موسمين، بواقع 30 مليون يورو لمانشستر يونايتد، و125 مليون يورو لرونالدو في الموسم الواحد، و20 مليون يورو عمولة لوكيله.

ونشر نادي الكوكب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لكريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد، وكتب عليها: "لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللاعب خارج حساباتنا تماماً".

وأعلنت صحيفة "ريكورد" البرتغالية موقف كريستيانو رونالدو، من العرض السعودي المقدم له، حيث أكدت أن اللاعب قام برفضه خاصة أنه يسعى للانتقال إلى نادي أوروبي في الموسم المقبل، حال رحيله عن مانشستر يونايتد.

وكشف الإعلامي السعودي سعود الصرامي اسم النادي الذي طلب التعاقد مع رونالدو، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خبر CNN البرتغالية صحيح، المقصود منه نادي الهلال".

وتابع: "المبلغ المذكور غير صحيح، في الواقع أقل وبكثير عما أعلنته القناة المقربة من النجم العالمي كريستيانو رونالدو".

وأبدى رونالدو صاحب الـ 37 عاما في وقت سابق، رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد والانتقال إلى نادي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

وترفض إدارة مانشستر يونايتد رحيل رونالدو، الذي ينتهي تعاقده مع الشياطين الحُمر صيف 2023.

وشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم المنقضي، في 38 مباراة، سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى.

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