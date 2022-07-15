محكمة التحكيم الرياضي ترفض استئناف روسيا

المصدر: وكالات

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رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، الاستئناف المقدم من روسيا ضد قرار حرمان فرقها ومنتخباتها من المشاركة في البطولات التابعة للاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم.

وكان الاتحاد الدولي والأوروبي، فرضا الحظر على مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في البطولات التابعة لهما 28 فبراير الماضي، بعد أيام من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم ومجموعة من الأندية الروسية باستئناف أمام محكمة "كاس" ضد الحظر، لكن المحكمة أعلنت اليوم الجمعة رفض الاستئناف، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية.

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