تأكد غياب كريم بنزيما عن الكلاسيكو أمام برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير إسبانية، موقف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد من المشاركة مع فريقه في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة في مباراة ودية، خلال الجولة التحضيرية لهما بمدينة ميامي الأمريكية استعدادا للموسم الجديد، 23 يوليو الجاري، الساعة السادسة صباحا بتوقيت الإمارات.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن كريم بنزيما لن يتمكن من قيادة ريال مدريد أمام برشلونة، نظراً لأنه سينضم إلى معسكر الميرنغي 19 يوليو الجاري، بعدما منحه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فترة راحة إضافية، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه خلال الموسم المنقضي.

وأكدت الصحيفة أن بنزيما سيشارك في ثلاثة تدريبات فقط أيام 20 و21 و22 يوليو، عقب وصوله إلى معسكر ريال مدريد، مشيرة إلى أنه سيكون غير جاهز من الناحية البدنية للدفع به في مباراة برشلونة.

ويعتبر غياب بنزيما عن الكلاسيكو، فرصة ذهبية لزميله بورخا مايورال لإثبات نفسه لكارلو أنشيلوتي باعتباره البديل الأول للمهاجم الفرنسي في مركز رأس الحربة، أو من الممكن أن يعتمد المدرب الإيطالي على البلجيكي إدين هازارد في هذا المركز، بعدما أكد كارلو في تصريحات لوسائل الإعلام أنه من الممكن الاعتماد على هازارد في مركز المهاجم الوهمي.

ولعب بنزيما مع ريال مدريد خلال الموسم المنقضي 46 مباراة، سجل خلالها 44 هدفاً، وصنع 17 هدفاً آخر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز