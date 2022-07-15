رغم انفصالهما.. أغاني شاكيرا تفضح مشاعر بيكيه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نشرت صحيفة إسبانية، فيديو لمدافع برشلونة جيرارد بيكيه، أثناء استماعه لأغاني شريكته السابقة، المطربة الكولومبية شاكيرا، رغم انفصالها خلال الفترة الأخيرة.

وكان بيكيه وشاكيرا أعلنا انفصالهما بعدما اكتشفت المطربة الكولومبية تعرضها للخيانة من جانب بيكيه، على حد وصف المقربين منها.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية فيديو لبيكيه أثناء استماعه لإحدى أغاني شاكيرا داخل سيارته، عقب انتهائه من خوض مران برشلونة.

والتقط الفيديو أحد مشجعي برشلونة وقت خروج بيكيه بسيارته من ملعب تدريبات النادي الكتالوني، وسط تواجد العديد من جماهير البلوغرانا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه أصبح من الواضح أن بيكيه قطع علاقته بالفتاة التي تسببت في انهيار علاقته مع شاكيرا.

يذكر أن شاكيرا غادرت مدينة برشلونة بصحبة أطفالها، وتوجهت لمدينة ميامي الأمريكية لمواصلة أعمالها بعد انفصالها عن بيكيه.

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