قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة ليفربول الودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يواجه فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس، في ثاني مبارياته خلال الجولة التحضيرية للموسم المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة على إستاد سنغافورة الوطني، في تمام الساعة 16:35 اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات.

وأعلنت قناة الشارقة الرياضية إذاعتها لمباراة ليفربول وكريستال بالاس الودية.

يذكر أن ليفربول خسر مباراته الودية الأولى أمام مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد، فيما حقق كريستال بالاس الفوز على ميلوول بنتيجة 4/5.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز أمام كريستال بالاس، لرغبته في الاستعداد بقوة للموسم الجديد على المستوى الفني والمعنوي، لمواصلة تحقيق الألقاب بعدما توج الريدز خلال الموسم المنقضي بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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